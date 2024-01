Pape Matar Sarr : Ange Postecoglou (coach de Tottenham) donne des nouvelles rassurantes

Lors de son dernier match avec Tottenham avant de s'envoler pour le rassemblement du Sénégal pour la CAN 2023, Pape Matar Sarr a été contraint de céder sa place sur blessure. En larmes lors de sa sortie, le milieu de terrain sénégalais avait cependant rassuré tout le monde que sa participation à la CAN n'était pas compromise et qu'il y avait "plus de peur que de mal".





Alors que plusieurs fans des Spurs ont émis leur inquiétude sur l'état de santé de Pape Matar Sarr qui prépare la Coupe d'Afrique des Nations avec les Sénégal, l'entraîneur de Tottenham, Ange Postecoglou, a été interrogé sur l'état de santé de son jeune joueur. Face à la presse avant d'affronter Burnley ce vendredi, le technicien australien a confirmé les informations selon lesquelles Sarr n'était pas blessé.





"Oui Pape Matar Sarr va bien. Il est parti rejoindre son équipe nationale. Mais non non, il n'a pas de problèmes (aux ischios). Il va bien", a déclaré l'entraîneur en conférence de presse d'avant match suite à des questions sur l'état de santé réel de Pape Matar Sarr.