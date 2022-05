Paris FC : Moustapha Name élu Meilleur joueur pour la deuxième fois

Moustapha Name, meilleur joueur Paris FC

L’international sénégalais du Paris FC, Moustapha Name, est sans doute l’un des joueurs les plus appréciés par les fans du club de la capitale française. Pour la deuxième fois consécutive, il est élu Joueur de l'année du club par les supporters.





Meilleur joueur du mois d’avril du Paris FC avec 3 buts et 2 passes décisives, Moustapha Name a réussi à garder le cap. Il pointe avec 10 buts et 6 passes décisives en 31 matches. Ce qui lui a valu cette consécration.