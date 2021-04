Paris sportifs : Zlatan Ibrahimovic visé par une enquête de l’UEFA

Footballeur, acteur dans le prochain Astérix… Zlatan Ibrahimovic coiffe plusieurs casquettes, mais l’une d’entre elles fait tiquer l’UEFA. L’instance européenne a annoncé lundi l’ouverture d’une enquête disciplinaire contre l’attaquant suédois du Milan AC en raison de son « possible intérêt financier dans un site de paris ».Le 14 avril dernier, le quotidien suédois Aftonbladet s’était inquiété du risque de sanctions disciplinaires pesant sur le joueur de 39 ans, de la part de l’UEFA comme de la Fifa, alors qu’il venait de retrouver la sélection pour les éliminatoires du Mondial 2022. Selon ce journal, l’ancien buteur du Paris SG est depuis 2018 l’un des actionnaires de Bethard, un site de paris en ligne basé à Malte, via sa société Unknown AB, en contradiction avec les règles des deux instances.L’affaire ne fait que commencerA ce stade, l’UEFA a désigné « un inspecteur éthique et disciplinaire » pour enquêter sur « une violation potentielle des règles disciplinaire ». « De plus amples informations sur cette affaire seront communiquées en temps utile », ajoute l’instance pour conclure son bref communiqué.