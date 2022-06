Patrick Vieira : ‘’Le Sénégal peut et doit faire une bonne Coupe du monde’’

Patrcik Viera à l'accueil du Trophée de la Coupe d'Afrique à Diambars

Après son sacre continental, les Lions du Sénégal iront à la conquête d’un titre intercontinental, au Mondial Qatar-2022. Certes, le niveau est plus relevé, mais l’équipe du Sénégal a le potentiel pour faire face au défi, selon l’ancien international français d’origine sénégalaise Patrick Vieira.





En vacances au Sénégal, le manager de Cristal Palace, qui était à l’accueil du trophée de la Can à l’Institut Diambars, s’est confié à Seneweb. Il s’est prononcé sur la formation des jeunes joueurs, l´éventuel transfert de Sadio Mané au Bayern Munich...





En tant que membre-fondateur, quel est votre sentiment sur la venue du trophée à l’Institut Diambars ?





Je suis en vacances au Sénégal, et bien sûr je suis au bon moment, au bon endroit. J'ai la chance de voir et de toucher la Coupe d'Afrique. Je pense que c'est une fierté pour le peuple sénégalais et je vois l'engouement qui a eu autour de cette Coupe d'Afrique et aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale pour Diambars. Parce que quand on voit l'effectif de cette équipe et voir le nombre de joueurs de Diambars qui font partie de cette génération et qui ont gagné la Coupe d'Afrique, c'est beaucoup de fierté.





Le sacre du Sénégal a augmenté l’engouement chez les jeunes. Quelle politique sur la formation faut-il pour permettre à ces jeunes de réaliser leur rêve ?





Il suffit de voir actuellement l'effectif du Sénégal ou bien le nombre de jeunes joueurs qui y figurent, ainsi que les moins de 20 ans. On sait que le Sénégal a beaucoup de talents. Au niveau de la formation, je pense qu'il y a un travail de fond qui est en train de se faire et qui permet de développer le talent de ces jeunes joueurs. Je pense vraiment que le futur du football sénégalais est entre de bonnes mains. Parce que, quand on regarde l'entraîneur qui fait un travail exceptionnel ou au niveau de la structure qui est mise en place avec Saër Seck, qui encadre tout ce talent et permet aux joueurs de continuer à se développer, on a un grand espoir pour le foot sénégalais.





Est-ce qu’il y a une nouvelle orientation de la politique de l’Institut Diambars ?





La politique, c'est toujours former des joueurs, mais surtout former de bons hommes. On a la chance d'avoir un directeur technique, des entraîneurs qui ont une certaine expérience, qui sont en train de guider les joueurs sur et en dehors du terrain, pour pouvoir développer ce talent et ça, c'est très important. Et quand on voit la réussite et la qualité du football qui est pratiqué au niveau du championnat, ça reste quelque chose de positif.





Sacré récemment champion d'Afrique, le Sénégal peut-il rester au sommet ?





Bien sûr ! Quand on regarde le talent qu’il y a dans cette équipe, la plupart des joueurs jouent dans de grands clubs. Ils ont l'habitude d'avoir une certaine pression qui leur permet de rester au haut niveau. Là, il n’y a vraiment pas de souci à se faire. J'ai regardé beaucoup de matches, on parle souvent de la qualité des joueurs, mais ce qu'il faut aussi valoriser, c'est ce côté humain, la qualité des hommes qui composent cette équipe. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Cheikhou Kouyaté à Crystal Palace ; j'ai croisé Mané et tant d'autres et ils ont cette chose en commun : ce sont de très bonnes personnes. C'est pour cela qu'il faut vraiment se féliciter au niveau de la formation, mais également de l'éducation qui a été mise en place, parce que ce ne sont pas seulement de grands joueurs, mais aussi de grands bonhommes.





Quelle sera la valeur de l'équipe du Sénégal à la Coupe du monde 2022 ?





Je pense que tout le monde attend que le Sénégal fasse une très bonne Coupe du monde et continue sur sa bonne lancée. Après avoir gagné la Coupe d'Afrique, cette équipe a confirmé le talent, et maintenant il faut le démontrer au niveau international, surtout au Mondial. Je pense que le Sénégal, avec les joueurs qui composent son effectif, peut faire une très belle Coupe du monde et doit faire une très belle Coupe du monde.





Vous le voyez à quel niveau de ce Mondial ?





Je ne sais pas. Tout dépendra de la préparation, savoir comment les joueurs vont arriver à cette compétition, le travail qui va être mis en place. Le talent est là, le travail et le sérieux aussi. Avec un peu de réussite, ils peuvent s'en sortir.





Sadio Mané est le bourreau permanent de votre club, Crystal Palace. Il semble être difficile de mettre un plan anti-Mané ?





Quand on joue avec Liverpool, c'est difficile de mettre un plan pour un joueur, individuellement. Mais pour moi, Sadio fait partie des meilleurs attaquants européens. Pour moi, il doit être pris en considération pour le Ballon d'Or. Il fait partie de ces grands joueurs qui peuvent espérer remporter le Ballon d'Or. Je l'ai vu chaque week-end en Angleterre et pour moi, il fait partie des grands attaquants européens.





Il est annoncé au Bayern. Est-ce un championnat adapté à son profil ?





Je ne sais pas. Je pense qu'il a la tête sur ses épaules pour prendre la meilleure décision pour la suite de sa carrière. Rester où partir, c'est à lui de prendre cette décision-là. Mais c'est un joueur que j'admire par rapport à son talent en tant que joueur, par rapport à son talent en tant qu’homme aussi. Mais je peux dire que Sadio Mané fait partie de la nouvelle génération des attaquants, c'est-à-dire qu'ils savent tout faire. Il marque des buts, il sait défendre, il sait courir dans la profondeur, c'est un gros travailleur sur le terrain. Il fait partie, en quelque sorte, des attaquants modernes.





Quelle la situation de votre protégé Cheikhou Kouyaté à Crystal Palace ?





Cheikhou, j'ai travaillé avec lui sur toute la saison. C'est un joueur extraordinaire, que j'adore. J'adore vraiment travailler avec lui. C'est un vrai professionnel, un joueur sur qui on compte, parce que quand il entre sur le terrain, il donne le maximum et c'est un exemple au niveau du professionnalisme.





Quel est votre objectif avec Crystal Palace, la saison prochaine ?