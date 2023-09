Paul et Mathias Pogba: une relation fraternelle gangrénée par l'argent

Paul Pogba affirme avoir voulu retrouver une "relation de frères", son aîné Mathias menace de "l'enterrer": les investigations pour séquestration et extorsion en bande organisée du champion du monde ont révélé des liaisons fraternelles esquintées par l'appât du gain.







Au début, soutenir ses amis d'enfance ou de vieilles connaissances du quartier "faisait plaisir" à Paul Pogba, a assuré le champion du monde lors de son audition comme partie civile devant la juge d'instruction en octobre 2022, selon des éléments judiciaires dont l'AFP a eu connaissance.





Les six hommes, suspectés d'être impliqués dans sa séquestration le 20 mars 2022 et d'avoir cherché à lui extorquer 13 millions d'euros, ont le point commun d'avoir tous été aidés financièrement par Paul Pogba. Et cela avant cette nuit de séquestration.





Son frère aîné Mathias, semblait être le plus insistant, d'après le récit de Paul. De manière régulière, il "me redemandait, me redemandait encore", affirme le footballeur. "J'ai mis un terme à tout ça en 2021". "Je voulais qu'on reprenne une relation de frères et pas une relation financière".





Paul décrit aussi à la magistrate une enfance relativement à l'écart de ses aînés, jumeaux, Florentin et Mathias. "Moi j'avais mes amis, eux ils étaient ensemble", résume-t-il.





Adultes, même si Mathias, également footballeur, "était toujours derrière moi", Paul note un éloignement "à partir de 2017". "La relation est devenue plus financière. Je n'allais plus le voir dans son club, ni lui dans le mien. Notre relation servait plus à ce qu'il me demande des services pour sa fondation, des maillots, ce genre de choses".





Interrogé par les enquêteurs, Florentin a expliqué de son côté que Paul l'avait déjà "dépanné" mais "ne finan(çait) pas (s)a vie de tous les jours" et avait "dû dépanner Mathias mais pas régulièrement".





- 13 millions d'euros réclamés -





Mathias Pogba était absent lors de la séquestration de Paul, qui ne lui en touche pas mot.





Il affirme en avoir été informé en juillet 2022 par Roushdane K., l'un des principaux suspects et "grand frère" du quartier où les Pogba ont grandi, qui s'alarme de ne pas avoir de nouvelles de Paul Pogba, affirmant être en danger car le footballeur ne paie pas les braqueurs.





Dès lors, Mathias tente plusieurs fois d'en parler avec son frère. Les enquêteurs l'accusent d'avoir fourni "une aide très active" pour faire pression sur Paul.





Il est notamment accusé d'être à l'initiative du "commando" qui cherche à voir Paul Pogba à son centre d'entraînement à Turin, en Italie, à la mi-juillet. Ou encore de s'être rendu au domicile de leur mère, le 31 juillet, accompagné notamment de Roushdane K., qui a été "menaçant" d'après l'audition de cette dernière, Yeo Moriba devant la juge d'instruction.





Mais pour Mathias, l'objectif était juste d'informer sa mère des risques encourus, assure-t-il.





"Totalement apeuré"

Mathias se défend en expliquant avoir craint pour sa vie, affirmant s'être lui-même fait braquer fin juillet 2022 par des personnes mentionnant son frère. "Je me suis senti à ce moment-là totalement paniqué, apeuré", face à l'absence de nouvelles de Paul, assure-t-il.





"Soit (Paul) change", "s'excuse devant tout le monde, soit je vais le ruiner, je vais l'enterrer", s'emporte-t-il dans un échange téléphonique avec sa compagne le 25 août 2022, intercepté par les policiers. "J'ai peur que tu passes pour le méchant, il est tellement adulé, ton frère", répond-elle.





Pour les enquêteurs, Mathias Pogba montre là "ses intentions criminelles" et la "volonté de nuire" à son frère.





Deux jours après cet appel, Mathias promet des "révélations" sur Paul dans une vidéo sur les réseaux sociaux.





Interrogé par la juge d'instruction en septembre 2022, Mathias circonscrit ses propos à "sa manière de parler", affirmant s'être "senti ignoré" par son frère.





Paul Pogba, lui, analyse: "je pense que Mathias veut de l'argent, c'est tout".