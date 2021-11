Paul Put tacle la FIFA et la CAF : Ça ne peut pas continuer comme ça

Le sélectionneur du Congo est très remonté contre la FIFA et la CAF.







Le belge a déploré la programmation des matchs après la défaite (2-0) de ses protégés face à ceux de Cissé, à Thiès, pour le compte de la dernière journée des éliminatoires du mondial 2022.





" Ça ne peut pas continuer comme ça avec la programmation de la CAF et la FIFA. Il est impossible d’avoir deux jours pour voyager et pour jouer un match face à l’une des meilleures équipes d’Afrique. C’est compliqué. La CAF et la FIFA doivent arrêter ", peste t-il.