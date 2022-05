Paulo Dybala a dit oui à l'Inter

Joueur de la Juventus depuis sept ans, l'Argentin va quitter librement le Piémont. Et il sait déjà où il veut jouer.



Le 21 mars dernier, le feuilleton Dybala a pris fin à Turin. Alors que le feuilleton autour de sa prolongation n’en finissait plus, la Vieille Dame, qui a fini par placer Dusan Vlahovic comme homme de base pour son futur, a officiellement confirmé qu’elle ne comptait pas conserver son numéro 10 argentin. Après un mariage de sept ans, le divorce était donc enfin prononcé.



« Dybala n'est plus au centre du projet Juve. Ses qualités n'ont jamais été discutées, mais d'autres choix ont été faits. Le marché des transferts de janvier a changé la structure technique de l'équipe. Le projet a subi quelques changements et une partie de ces changements concerne également Dybala, qui n'a pas été prolongé aujourd'hui », déclarait le PDG Maurizio Arrivabene.