Pédophilie présumée dans le foot gabonais : le patron de la Fédération incarcéré

Le président de la Fédération gabonaise de football (Fégafoot), Pierre-Alain Mounguengui, a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt à Libreville pour «non-dénonciation de crimes de pédophilie» dans une affaire d'agressions sexuelles présumées de centaines d'enfants, a déclaré jeudi à l'AFP son avocat.



Le scandale, révélé par le quotidien britannique The Guardian en décembre 2021, a éclaté quand Patrick Assoumou Eyi, entraîneur de la sélection nationale des moins de 17 ans jusqu'en 2017 et figure très connue dans le milieu du football gabonais sous le surnom de «Capello», a été incarcéré après avoir été accusé de centaines de viols et agressions sexuelles sur des enfants dont il avait la responsabilité dans ses fonctions pendant plusieurs années. M. Assoumou Eyi était, depuis 2017 et jusqu'à son arrestation, directeur technique de la ligue de football de l'Estuaire, la province de la capitale, Libreville.