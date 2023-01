Pelé et la politique n'ont pas toujours fait bon ménage

Pele et la politique pas bon ménage

Pelé était le "Roi" incontesté balle au pied, mais le Brésilien était loin de faire l'unanimité quand il entrait sur le terrain de la politique, essuyant de nombreuses critiques sur son absence d'engagement contre la dictature et le racisme.





Interrogé sur les années de plomb du régime militaire (1964-1985) au Brésil dans le documentaire sur sa vie lancé par Netflix en 2021, le triple champion du monde avait répondu: "Pour moi, du moins, ça n'a absolument rien changé (...) Le football a continué de la même façon".





Dans ce même documentaire, Paulo César Vasconcellos, l'une des figures du journalisme sportif brésilien, souligne que Pelé "avait accepté le régime, qui le traitait bien parce qu'il savait à quel point il était important". L'éternel numéro 10 "se caractérisait par son absence de prise de position politique".





Quand le "Roi" était au sommet de son art, après son troisième titre mondial décroché au Mexique en 1970, les militaires au pouvoir n'ont pas manqué l'occasion d'utiliser son aura à des fins politiques.





De nombreuses photos le montrent très proche du dictateur Emílio Garrastazu Médici, le général le plus "ligne dure" du régime qui a torturé des centaines d'opposants, avec un lourd bilan d'au moins 434 morts ou disparus. On voit Pelé souriant, lui donnant l'accolade, ou brandissant le trophée de la Coupe du Monde à ses côtés.





"Il avait un comportement de Noir soumis, qui accepte tout, qui ne conteste rien", raille Paulo Cézar Caju, son coéquipier lors du titre de 1970.





«Socialiste»





Mais d'autres photos, plus surprenantes, sont réapparues sur les réseaux sociaux ces derniers jours, quand les nouvelles de la dégradation de son état de santé faisaient le tour du monde.





On y voit un Pelé fringant, coiffé d'un élégant chapeau gris et surtout vêtu d'un maillot jaune sur lequel est écrit en grosses lettres "Diretas já" (élections directes maintenant), le slogan du mouvement réclamant la fin de la dictature et l'élection présidentielle au suffrage universel direct.





Ce cliché, datant de 1984, a fait la couverture du magazine brésilien sportif de référence Placar, avec pour titre: "Pelé de cabeça nova". En traduction littérale, une "nouvelle tête pour Pelé", une nouvelle mentalité.





Autre épisode méconnu de la vie du "Roi" dans les années 80: en 1989, lors d'une conférence de presse, Pelé annonçait qu'il pourrait se présenter à la présidentielle de 1994 et se disait "socialiste".





Il n'a finalement pas été candidat, mais est devenu ministre des Sports du président de centre droit Fernando Henrique Cardoso de 1995 à 1998.





Un ministre très actif, qui a beaucoup oeuvré pour la modernisation du football brésilien et la garantie des droits des footballeurs vis-à-vis de leurs clubs, ce qui lui aurait valu selon les médias locaux, les foudres du tout puissant président de la Fifa de l'époque, son compatriote Joao Havelange.





«Il m'a fait aimer le Brésil»





Pelé, première superstar noire du Brésil, a aussi souvent été critiqué pour son manque d'engagement dans la lutte antiraciste.





"On me traitait de singe, de nègre, mais je m'en fichais (...) Je préfère donner l'exemple à ma famille, à mes fans. C'est mon combat", a-t-il dit dans un entretien cité en 2020 par El Pais.





"Je suis absolument certain que j'ai beaucoup plus aidé le Brésil avec mon football et ma façon de vivre que de nombreuses personnes qui gagnent leur vie en faisant de la politique", a-t-il lancé dans le documentaire sur Netflix, rappelant notamment qu'il a dédié son millième but aux enfants qui souffraient de la faim au Brésil, en 1969.





Si certains lui reprochent de ne pas avoir condamné plus fermement le racisme, d'autres estiment que le seul fait de voir un homme noir exceller à ce point dans son domaine était un motif d'immense fierté et d'espoir.





"Pelé est la première personne qui m'a fait aimer le Brésil. Voir un homme brésilien, comme moi, être indiscutablement le meilleur dans ce qu'il faisait m'a fait penser que, malgré tout, on pouvait croire en quelque chose", a tweeté après sa mort Silvio Almeida, un des plus éminents intellectuels noirs du pays et futur ministre des Droits humains du président élu de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.