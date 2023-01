Pelé: Lula da Silva explique pourquoi il était « en colère » contre lui

Le monde du football continue de pleurer le roi Pelé. La légende brésilienne s’en est allée jeudi dernier. Une pluie d’hommages est tombée de partout dans le monde après la mort du triple champion du monde. Au Brésil, le président élu Luiz Inacio Lula da Silva a rappelé dans un long tweet, le formidable joueur qu’était Pelé, mais aussi la raison pour laquelle il le mettait en colère.





« J’ai eu le privilège que les jeunes Brésiliens n’ont pas eu : j’ai vu Pelé jouer, en direct, à Pacaembu et Morumbi. Jouer, non, J’ai vu Pelé faire un spectacle, parce que lorsqu’il prenait le ballon, il faisait toujours quelque chose de spécial qui se terminait souvent par un but. J’avoue que j’étais en colère contre Pelé, car il massacrait toujours mes Corinthians (célèbre club de football brésilien) » a écrit Lula dans son tweet.





« La colère a vite fait place à la passion »





L'homme politique fait cependant remarquer qu’il admirait par-dessus tout le champion. « La colère a vite fait place à la passion de le voir jouer avec le maillot 10 de l’équipe nationale brésilienne. Peu de Brésiliens ont porté le nom de notre pays aussi loin que lui » a poursuivi le président brésilien élu, convaincu que le triple champion du monde est maintenant avec d’autres stars éternelles du ballon rond. Lula da Silva a notamment cité "Coutinho, son grand partenaire à Santos, Didi, Garrincha, Nilson Santos,Socrates, Maradona".