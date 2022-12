Pelé: "Le football a perdu aujourd'hui le plus grand de son histoire", estime Franz Beckenbauer

Le champion du monde 1974 allemand Franz Beckenbauer a rendu hommage à Pelé, décédé jeudi à l'âge de 82 ans et qui fut son coéquipier dans l'équipe américaine du Cosmos de New York en 1977, en le présentant comme "le plus grand de l'histoire" du football.







"Le football a perdu aujourd'hui le plus grand de son histoire, et moi un ami unique (...) Le football t'appartiendra à jamais. Repose en paix", a réagi Beckenbauer dans un communiqué diffusé par le Bayern Munich, dont il est le président honoraire.





"Je suis parti aux Etats-Unis en 1977, car je voulais vraiment jouer aux côtés de Pelé au Cosmos de New York. Cette période à ses côtés fut l'une des plus belles expériences de ma carrière", a rappelé celui qui est surnommé le "Kaiser" (l'empereur).





"On est devenu champion des Etats-Unis dès notre première tentative et à partir de ce moment-là, Pelé me désignait en parlant uniquement de moi comme son frère, un honneur inimaginable pour moi", a poursuivi l'ancien défenseur, champion du monde comme joueur en 1974 et comme sélectionneur en 1990.





Pelé est mort à l'âge de 82 ans après avoir lutté pendant plus d'un an contre un cancer, a annoncé jeudi une de ses filles.