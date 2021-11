Penalty litigieux accordé au Ghana, un arbitre sénégalais indexé (Vidéo)

Maguette Ndiaye a accordé un pénalty litigieux au Ghana lors de la victoire (1-0) des Black Stars devant les Bafana Bafana lors de la dernière journée dans la course à la qualification aux barrages pour l'accession à la coupe du monde 2022.



D'après les autorités sud-africaines, l'arbitre sénégalais a sifflé un pénalty injustifié qui doit faire l’objet d’une enquête.

Pour rappel, un match nul aurait suffi à l'Afrique du Sud de finir première du groupe G.

Is this a penalty? Bafana Bafana are getting robbed in Ghana pic.twitter.com/us8incD4KX