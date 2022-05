Pénalty raté de Sadio Mané : l’aveu de culpabilité de Jürgen Klopp

Liverpool a remporté la FA Cup aux tirs au but face à Chelsea. Sadio Mané a vu son tir arrêté par son compatriote Edouard Mendy. Les Reds pouvaient tuer le suspense à ce moment-là. Mais il a fallu repasser.



Plutôt que d’accabler son attaquant sénégalais, le coach de Liverpool, Jürgen Klopp, l’a en quelque sorte dédouané. Il dit : «Le penalty de Sadio, c’est au moins à 50% de ma faute parce que tu dois laisser les garçons faire ce qu’ils veulent faire.»



Le technicien allemand précise : «J’ai dit à Sadio : ‘il te connaît parfaitement, le gardien (Mendy), donc fais exactement le contraire de ce que tu vas faire. Combien de fois dans ma vie j’ai réalisé que, parfois, c’est mieux de se la fermer ! Bon, finalement on s’en est sortis et ce trophée signifie beaucoup pour nous.»