Pep Guardiola (Manchester City) : « Faire mieux que l'an passé ne sera pas facile »

Pep Guardiola estime qu'il ne sera pas simple pour son équipe de remporter la Ligue des champions cette saison, alors que Manchester City se déplace sur la pelouse du Sporting Portugal, ce mardi (21 heures), en huitièmes de finale aller.







Pep Guardiola est revenu ce lundi en conférence de presse sur l'état de son équipe de Manchester City, à la veille de la rencontre contre le Sporting Portugal (21 heures), en huitièmes de finale aller de Ligue des champions.

Si la C1 reste un objectif évident pour les Citizens, elle n'est pas une obsession : « On sait que faire mieux que l'an passé (défaite 0-1 en finale contre Chelsea) ne sera pas facile, a estimé le technicien espagnol. On est excités et heureux de retrouver la Ligue des champions, mais comme avant chaque match qu'on joue. On prend au sérieux tous les matches et quand on voit comment l'équipe s'est comportée contre Norwich (victoire 4-0, samedi, lors de la 25e journée de Premier League), cela montre qu'on veut gagner tous les matches, pas que la C1. »

Guardiola se méfie du Sporting





Les joueurs de Ruben Amorim étaient venus à bout du Borussia Dortmund en phase de groupes (3-1 ; défaite 0-1 lors du premier match), rappelle Guardiola, qui ne s'attend pas à une partie de plaisir face au Sporting : « L'entente entre le coach et les joueurs est là. Ils ont une bonne construction et des joueurs incroyablement rapides pour faire des appels dans le dos. J'ai été très impressionné par leur niveau quand je les ai observés. »

Manchester City avait déjà croisé le chemin d'un pensionnaire du Championnat portugais, en phase de groupes (3-1 lors du premier match, 0-0 lors du second), la saison passée. « Le Portugal a toujours eu un Championnat très compétitif, a rappelé Guardiola. On a joué contre Porto la saison dernière, donc on sait comme ils sont forts, et pas que Porto. Les clubs portugais ont toujours un très bon recrutement, des joueurs qui vont ensuite dans les plus grandes équipes européennes. »