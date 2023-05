Performances des équipes nationales du Sénégal : Serigne Mbaye Thiam magnifie le travail remarquable des écoles de football et des académies

Serigne Mbaye Thiam a présidé, samedi, la finale Navetane de la zone 6 de Rosso-Sénégal. À cette occasion, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement a souligné le travail remarquable accompli par les écoles de football et les académies dans le succès actuel du football sénégalais, qui a remporté tous les trophées continentaux.





«Ce succès n'est pas le fruit du hasard, pour moi. En effet, il n'y a pas de place pour le hasard, lorsqu'il s'agit d'atteindre de telles performances. Il faut faire preuve de patience, d'endurance et travailler ardemment. Nous devons reconnaître qu'au niveau de notre pays, les moyens mis à la disposition du football sénégalais n'ont jamais été aussi importants. Tout d'abord, il y a eu l'essor des écoles de football, un facteur qui nous a grandement aidés à remporter ces trophées. Bien évidemment, le président Macky Sall et le gouvernement ont également investi considérablement dans le football. De plus, nous avons fait confiance à une équipe qui a travaillé dur sur le long terme. C'est grâce à cette stabilité que nous avons obtenu ces résultats», a déclaré l'ancien membre de la Fédération sénégalaise de football.





Concernant les performances des équipes nationales, qui ont remporté tous les trophées majeurs du continent, Serigne Mbaye Thiam a qualifié cela de record mondial, car il est très rare de voir un pays remporter autant de trophées en seulement deux ans. «Le Sénégal a établi un record mondial en remportant trois trophées continentaux en l'espace de deux ans. C'est exceptionnel», a-t-il affirmé.





En ce qui concerne son rôle dans la société, Serigne Mbaye Thiam a souligné que le football ne se résume pas à un simple loisir, mais constitue également un moyen d'éducation pour les jeunes. Il estime qu'il est essentiel d'apprendre aux jeunes à perdre avec dignité et à gagner avec amitié. «Ces valeurs renforcent les liens sociaux et c'est pour cette raison que j'ai accepté d'être le parrain de la zone de Rosso», a-t-il conclu.