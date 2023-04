Perquisitions au siège du Bayern pour soupçons de blanchiment d'argent en lien avec un proche de Poutine

Le média allemand Bild rapporte que le siège du Bayern Munich a fait l'objet de perquisitions par la police criminelle allemande mardi dernier, en raison des liens entre l'oligarque russe Alisher Usmanov et le président d’honneur du Bayern Munich Uli Hoeness.



En plus d'être décevant sur le plan sportif cette saison - il pourrait ne gagner aucun titre - le Bayern Munich est également concerné par une enquête judiciaire. De cette manière, Bild informe que le siège du club bavarois et l'Allianz Arena ont été perquisitionnés mardi par la police criminelle allemande, en raison d'une potentielle affaire de blanchiment d'argent.

Des billets VIP offerts et un logement en Bavière mis à disposition d'un proche de Poutine?



Les autorités enquêteraient sur les liens suspects entre Uli Hoeness, le président d'honneur du Bayern, et l'oligarque russe Alisher Usmanov, un proche de Vladimir Poutine soupçonné d'avoir déplacé de l'argent provenant de crimes, comme son évasion fiscale entre 2017 et 2022.



Les deux hommes auraient des liens douteux: Hoeness aurait par exemple offert, à plusieurs reprises, des places en VIP pour les matchs du Bayern en Ligue des champions à son acolyte russe, et l'aurait aidé à résider à Bad Wiessee, une ville bavaroise située au bord du lac Tegernsee, jusqu'à son évasion fiscale.



Après les perquisitions, les enquêteurs ont assuré auprès de Bild que les investigations n'étaient pas terminées et que le potentiel blanchiment d'argent n'avait pas encore été confirmé. Le Bayern, lui, ne s'est pas prononcé sur cette situation.