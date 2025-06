Petro de Luanda et Al Ahli Tripoli prêts pour une finale historique de la BAL

La Basketball Africa League 2025 connaîtra une finale inédite, ce samedi, entre le champion en titre Petro de Luanda et les finalistes libyens d’Al Ahli Tripoli. Les deux équipes ont impressionné lors des demi-finales: Petro a infligé une lourde défaite 96-74 au favori Al Ittihad, tandis qu’Al Ahli a dominé APR (Rwanda) 84-71 dans une rencontre défensive.







Petro devient ainsi la première équipe à atteindre deux finales consécutives dans l’histoire de la BAL. Et pour la première fois, un Sud-Africain disputera une finale: Samkelo Cele, porté par l’énergie de ses supporters à Pretoria.





« Mission accomplie ce soir, Petro est encore en finale. On s’est rassemblé, on a fait le travail. Et maintenant, il en reste une, juste une, » a-t-il commenté après le match.

Face à Al Ahli Tripoli, Cele s’attend à une vraie bataille:





« C’est une très bonne équipe. Mais si on joue comme aujourd’hui, de manière agressive et déterminée, on a toutes nos chances. »

Jouer chez lui a aussi une saveur particulière pour l’arrière sud-africain :





« Je suis chez moi. C’est incroyable. C’est le seul mot que je peux utiliser. Et les fans ont été formidables, tous mes amis étaient là. C’est grand, » a-t-il dit avec le plus grand des sourires.









L’histoire se répète donc pour Petro, mais aussi pour Childe Dundão, qui disputera une deuxième finale avec le club angolais. Le meneur mise sur la constance défensive de l’équipe pour conserver le titre:





« La défense, je pense que c’est la clé du tournoi. On joue dur, on veut gagner, » dit-il, avant d’ajouter :

« L’équipe a de très bons joueurs. Chacun apporte son énergie, ses points. Et on reste soudés. »





La BAL, selon Dundão, représente bien plus qu’une simple compétition :





« C’est la meilleure compétition en Afrique. Une ouverture sur le monde. »





Et pour durer au plus haut niveau ? Il confie :

« Il faut prendre soin de son corps, méditer, s’entraîner beaucoup. »

Le rêve de Petro est ambitieux, c'est de passer à l’histoire comme la première équipe à gagner deux titres de la BAL consécutifs.

Du côté d’Al Ahli Tripoli, l’ambiance est tout aussi électrique. Le club libyen atteint la finale après une progression constante depuis son entrée dans la ligue. Caleb Agada, l’un des leaders du groupe, savoure le moment :









« C’est génial. Mission accomplie. C’est pour ça qu’on s’entraîne, qu’on bosse dur. Toute l’équipe a travaillé dans le même sens. »

Il insiste sur l’unité du groupe comme facteur déterminant :





« Pas facile d’arriver là, mais on est resté soudé avec les hauts et les bas. On est ensemble jusqu’à la fin. »

Quant à l’impact de la BAL sur le continent, Agada ne cache pas son admiration :





« C’est une organisation extraordinaire. Voir des Africains de différents pays jouer ensemble dans une ligue de ce niveau, c’est incroyable. Et ça inspire toute une nouvelle génération. »





La grande finale entre Petro de Luanda et Al Ahli Tripoli aura lieu samedi à Pretoria, dans une ambiance qui s’annonce bouillonnante. Ce duel historique est le reflet d’une ligue qui continue de grandir, d’unir et d’inspirer le monde africain.