Phases nationales : La violence s'invite au stade Amadou Barry

Le match des quarts de finales qui opposait Asc Guelwars de Pikine et Asc Noo Deggo de Yeumbeul au stade Amadou Barry de Guédiawaye s'est terminé en queue de poisson. Pourtant la fête était bien partie jusqu'à la fin du temps réglementaire. Les deux équipes se neutralisent sur un score nul et vierge. Place maintenant à la séance fatidique des tirs aux buts remportée par Guelwars, grâce à son gardien de but qui réussit à stopper deux tirs. C'est à ce moment qu'une bataille rangée a éclaté entre les supporters des deux Asc. Le stade Amadou Barry devient ainsi le théâtre d'affrontements pendant une demi-heure. Malgré l'intervention de la police, plusieurs blessés ont été enregistrés.