Photo montage retouché et pique à Philippe Clement: la dernière frasque brugeoise de Mbaye Diagne?

Les Frasques de Mbaye Diagne

Rapidement devenu ‘persona non grata’ à Bruges, Mbaye Diagne était absent du photo-montage publié par le Club de Bruges sur les réseaux sociaux pour célébrer le seizième sacre de champion de Belgique. Mais ce n’est pas ça qui va arrêter le Sénégalais.





Le passage de Mbaye Diagne ne laissera pas de grands souvenirs au Club de Bruges. Arrivé en Belgique pour signer à Anderlecht, le Sénégalais avait finalement opté pour la Venise du Nord en dernière minute et il a sans doute regretté son choix. Depuis la défaite à Paris et l’affaire du penalty manqué, Mbaye Diagne et son club sont en froid.





Techniquement champion de Belgique depuis vendredi, Mbaye Diagne n’était pas présent sur le photo-montage publié par le Club de Bruges pour célébrer ce titre. Il a décidé de s’y ajouter lui-même et... d’y prendre la place de Philippe Clement: “Une équipe sans coach, nous étions vraiment bons”, ironise-t-il sur Instagram. Pour ceux qui auraient conservé un léger doute, le divorce entre le Sénégalais et les Blauw en Zwart est définitivement consommé.