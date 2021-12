Piégé par Leicester, Liverpool laisse City s'envoler en tête de la Premier League

Après sa défaite surprenante et décevante à Leicester (0-1), ce mardi, Liverpool compte désormais six longueurs de retard sur le leader Manchester City au classement.

Le match : 1-0

Au coup d'envoi, on promettait l'enfer à Leicester, en crise de résultats et confronté à de nombreuses absences (Soyüncü, Bertrand, Barnes, Daka...), 48 heures à peine après son lourd revers contre City (3-6). Le tout face à un Liverpool en pleine forme - dont un dernier succès sur... les Foxes en League Cup (3-3 ; 5-4 aux t.a.b.) et quasiment au complet, avec près d'une semaine pour préparer cette rencontre. Et, contre toute attente, ce sont les Reds qui ont été piégés au King Power Stadium.

Ce n'est pas faute d'avoir eu l'occasion de plier rapidement la rencontre. Dès la 15e minute, Mohamed Salah est allé provoquer un penalty, mais Kasper Schmeichel, immense tout au long de la partie, a arrêté son tir et sa deuxième tentative, de la tête, a été repoussé par la barre. Un premier signe du manque de réussite et, surtout, de justesse du soir des hommes de Jürgen Klopp. Autre preuve : ce face-à-face raté par Sadio Mané, alors qu'il avait fait le plus dur (55e).

Quatre minutes plus tard, presque inexorablement, Ademola Lookman (voir plus bas) n'a, lui, pas laissé passer l'opportunité d'ouvrir le score (59e) sur le premier et seul tir cadré de son équipe. Derrière, Liverpool a poussé, sans arriver à être assez dangereux. L'entrée de Roberto Firmino n'a rien changé. C'est finalement City qui profite de ce résultat, larguant son dauphin à six points à mi-parcours. Un premier tournant dans la course au titre ?

2

C'est seulement le deuxième penalty non converti par Mohamed Salah en Premier League, le précédent remontant à octobre 2017 (contre Huddersfield). Il avait transformé les quinze suivants en Championnat.

Le joueur : Lookman, l'arme anti-Reds

Entré à la 56e minute, Lookman n'a eu besoin que de quelques minutes pour débloquer la situation sur un de ses premiers ballons. À l'origine et au départ de l'action, qui s'est étirée sur une moitié de terrain, l'attaquant anglais, déjà buteur à Manchester dimanche, a tout fait sur son but (59e). Un mauvais souvenir pour les Reds, qu'il avait déjà martyrisés, avec Fulham, la saison passée en Premier League (passeur décisif à l'aller, 1-1 ; titulaire et en vue au retour à Anfield, 1-0 pour les Cottagers). Il a remis ça, sous le maillot de Leicester cette fois.