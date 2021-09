Pierre Ménès perd encore les pédales !

Décidément, Pierre Ménès n’a plus le moral à rien. Depuis son départ de Canal Football Club suite à l’affaire que tout le monde sait et qui a porté un sérieux coup à son image, le journaliste n’est plus capable de discuter sur des sujets sans s’emporter et agresser verbalement ses interlocuteurs. C’est ce qui s’est passé samedi avec un internaute.



Tandis qu’un supporter du PSG a critiqué Kylian Mbappé sur Twitter pour son manque de productivité sur les corners, le célèbre chroniquer a osé lui lancer : « Le mec est sur 3 buts sur4. Quand on a des supporters de ce genre y a pas besoin d’ennemis ». Une attaque gratuite qu’il a ensuite assumée, alors qu’on lui est tombé dessus de toutes parts pour son manque de courtoisie. « J’ai le droit de trouver ça un peu grotesque quand tu vois son match seul en pointe et plus globalement son début de saison dans un contexte psychologique pas évident », a-t-il ajouté.