Pierre Ménès présente ses excuses “après avoir échangé avec chacune des victimes”

Pierre Ménès présente ses excuses

En plein cœur de la polémique depuis que Canal+ a coupé au montage son intervention dans le documentaire “Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste”, Pierre Ménès a présenté ses “sincères excuses” dans un message publié sur Twitter.





Dans les scènes censurées par Canal+, Pierre Ménès se justifiait d’avoir embrassé Isabelle Moreau en plein direct et d’avoir soulevé la jupe de Marie Portolano après une émission. Une autre vidéo a depuis circulé sur les réseaux sociaux où il adresse un baiser par surprise à Francesca Antoniotti.





“Beaucoup de victimes se sont exprimées notamment à mon encontre. J’écoute et je respecte cette parole libérée. Après avoir échangé avec chacune de ces victimes et après avoir lu tous vos messages sur les réseaux sociaux, je tenais à tous vous dire que je regrette sans aucune ambiguïté tous ces gestes du passé qui ne se justifiaient aucunement. J’ai causé de la peine et de la gêne à des amies sans jamais avoir eu l’intention de le faire directement ou indirectement”, a-t-il écrit, réitérant ses “sincères excuses” auprès des trois journalistes.