Pippen furieux contre Jordan

Les (quelques) critiques émises par Michael Jordan dans The Last Dance n'ont pas du tout plu à Scottie Pippen.





Après Horace Grant, l’intérieur des Chicago Bulls de 1987 à 1994, qui a affirmé qu’«à peu près 90% de ce qui y est raconté est bidon par rapport à la réalité», The Last Dance, la palpitante série signée Netflix sur le dernier titre de champion NBA de Michael Jordan en 1998, a mis en rogne un autre coéquipier de «Sa Majesté». Scottie Pippen serait «tellement furieux» après le visionnage du documentaire, comme l’affirme un journaliste d’ESPN, Jackie McMullan. Scottie Pippen est évidemment l’un des grands protagonistes de The Last Dance.





L’ancien ailier est d’abord présenté, à juste titre, comme le «lieutenant» de «MJ» à l’époque et est interrogé durant les 10 épisodes. Mais, au fil de la mini-série (réalisée sous le contrôle de Michel Jordan), l’image du «Pip» est écorchée. Sa migraine contre les Pistons en 90 est mise en avant et son refus de jouer les dernières secondes contre les Knicks en 94, lors de la saison sans Michael Jordan, est assez déconcertant. Le légendaire numéro 23 critique notamment «l’égoïsme» de Scottie Pippen quand ce dernier était parti au bras de fer pour une revalorisation salariale en 97. Scottie Pippe serait ainsi «blessé et déçu» par les commentaires faits à son sujet dans The Last Dance. Comme quoi, cette mini-série de Netflix, qui a fait le bonheur des fans de NBA du monde entier durant le confinement, a contrarié des anciens coéquipiers de Michel Jordan, même 20 ans après les faits.