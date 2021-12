PL : Cristiano Ronaldo se fait massacrer

Lundi soir, Manchester United a galéré pour ramener un match nul de son déplacement à Newcastle (1-1), dix-neuvième de Premier League.

Malgré la nomination de Ralf Rangnick sur le banc de Manchester United, tout est loin d’être rose chez les Red Devils. La prestation décevante livrée sur la pelouse de Newcastle lundi soir le prouve. Malgré un effectif pléthorique et une attaque de feu sur le papier, Manchester United a éprouvé toutes les peines du monde à ramener un simple nul de son déplacement chez le 19e de Premier League. Au coup de sifflet final, Cristiano Ronaldo a fait part de son agacement en filant directement aux vestiaires sans remercier les supporters de Manchester ayant fait le déplacement. Une erreur intolérable selon Garry Neville, très attaché au respect des joueurs envers les supporters et qui a détruit CR7 sur le plateau d’ESPN.

Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes attaqués

« Vous devez être là quand vos coéquipiers ont besoin de vous dans ces moments-là. J'aime ce garçon, il est parfois le meilleur que j'ai jamais vu dans ma vie, mais vous ne devez pas partir comme ça. Je me fiche de savoir comment vous avez joué, vous devez aller applaudir les supporters à la fin du match et aller vers eux, surtout quand vous êtes le meilleur joueur du monde, et l'un des plus grands de tous les temps » a pesté Garry Neville, lequel s’est par ailleurs payé un autre joueur de Manchester United en la personne de Bruno Fernandes. « Il y a les pleurnicheries de Fernandes aussi... Ce sont les deux joueurs les plus âgés. C'est dévastateur pour les jeunes quand les deux meilleurs joueurs regardent tous les autres comme s'ils n'étaient pas assez bons. Cavani fait disparaître ce constat. Je ne pense pas que Cavani se dégonfle en présence de Ronaldo ou de Fernandes, je pense qu'il leur tient tête et aide les autres jeunes joueurs sur le terrain. Il a besoin d'être sur le terrain » a jugé Garry Neville, pour qui un joueur comme Edinson Cavani a encore toute sa place à Manchester United, en dépit des rumeurs insistantes au sujet de son possible départ au mercato hivernal. Quant à eux, Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes vont rapidement devoir se faire pardonner leur comportement inadéquat à Newcastle ce lundi.