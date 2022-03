Pogba accuse Mourinho d’être responsable de sa dépression: “Nous ne sommes pas des super-héros”

Paul Pogba, Joueur Manchester United

Paul Pogba, qui n’est plus à Manchester United que l’ombre du grand joueur qu’il est souvent chez les Bleus, a confié au “Figaro” que sa relation trouble avec José Mourinho chez les “Mancuniens” l’a conduit à la dépression. “Nous ne sommes pas des super-héros”, a-t-il déclaré.

Pogba est sans doute heureux de pouvoir quitter pour un temps l’environnement d’Old Trafford. Le milieu de terrain a, en effet, été convoqué par Didier Deschamps chez les Bleus pour les matchs contre la Côte d’Ivoire vendredi et l’Afrique du Sud mardi. C’est à contrecœur qu’il retournera à United, où il vit des moments difficiles ces derniers mois. La probabilité qu’il prolonge son contrat, qui expire cet été, est très faible.





Pogba n’a montré sa classe qu’avec parcimonie à United. Pourtant, à l’été 2016, les Red Devils ont payé la Juventus (et son agent Mino Raiola) 105 millions d’euros pour Pogba, faisant de lui, à l’époque, le footballeur le plus cher de tous les temps. Le joueur français a notamment eu une relation difficile avec José Mourinho qui a été aux commandes de Man U entre 2016 et 2018. Les deux hommes n’ont jamais été sur la même longueur d’onde et leur relation n’a fait qu’empirer. En septembre 2018, Mourinho a même décidé de retirer le brassard de capitaine au Français.





Dans un entretien accordé au Figaro, Pogba a confié que Mourinho l’avait conduit à la dépression. “Au début, je ne m’en rendais même pas compte. Mais surtout, je voulais être seul à ce moment-là. Je me suis isolé. C’étaient des signes clairs, j’ai réalisé après coup. Je n’en ai parlé à personne, et certainement pas au club. Ma relation avec Mourinho était à la base de tout ça. Vous commencez à vous poser des questions. Est-ce que je fais une erreur? C’était un sentiment que je n’avais jamais connu auparavant.”





“Je pense que presque tous les athlètes de haut niveau ont des moments comme ça dans leur carrière, mais seuls quelques-uns en parlent. Ce sentiment finit par envahir tout votre corps et votre tête. Il peut s’agir d’un mois ou même d’une année où vous ne vous sentez vraiment pas bien. Mais on ne dit pas ça, et certainement pas en public”, a-t-il ajouté.





“Nous, les footballeurs, gagnons beaucoup d’argent et bien sûr, nous ne nous plaignons pas, mais cela ne veut pas dire que nous n’avons pas de périodes difficiles, comme tout le monde en a dans la vie. Ce n’est pas parce que vous gagnez beaucoup d’argent que vous êtes toujours heureux. Ce n’est pas comme ça que la vie fonctionne. Dans le football, cependant, il semble que ce soit le cas. Mais nous sommes aussi des gens ordinaires et non des super-héros.”