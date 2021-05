Pogba : "Mbappé et Rashford sont l'avenir du football"

Les stars de Man Utd et du PSG se sont affirmés parmi les meilleurs attaquants du football mondial à leur jeune âge.





Paul Pogba a déclaré à propos de Marcus Rashford et Kylian Mbappé qu'ils sont "le présent et l'avenir du football." Le coéquipier de Paul Pogba à Manchester United, Marcus Rashford, est devenu une figure vitale pour son club et son pays à l'âge de 23 ans, et a suscité des compliments pour ses campagnes hors terrain pour aider également les enfants pauvres. Kylian Mbappé, quant à lui, s'est imposé comme l'un des meilleurs attaquants du monde et a remporté la Coupe du monde 2018 avec la France aux côtés de Pogba.





Les supporters de Manchester United ne veulent pas s'arrêter là



Lors d'une séance de questions-réponses avec les fans de Manchester United, Paul Pogba a déclaré à propos de la paire d'attaquants, qu'il connaît bien puisqu'il joue avec l'Anglais en club et avec l'attaquant du PSG en sélection nationale : "Ce sont deux grands, grands, grands talents. Je pense qu'ils sont si jeunes et si talentueux. Ils ont accompli beaucoup pour leur jeune âge. Je pense qu'ils sont le présent et l'avenir du football".



Paul Pogba s'est également vu poser la question éternelle de savoir quel joueur il choisirait entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, et a refusé de donner une préférence : "C'est une question intéressante mais piège car il n'y a pas de meilleur pour moi", a déclaré le milieu de terrain français des Red Devils. "Ce sont deux joueurs différents. Ce sont deux joueurs qui apportent tous les deux de la joie à regarder".