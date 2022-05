Polémique Algérie-Cameroun : Du nouveau dans l’affaire Djamel Belmadi

Djamel Belmadi, coach de l'Algerie

Suite et certainement pas fin de l’affaire dite Djamel Belmadi. En effet, traité de « terroriste » dans un éditorial d'un média camerounais, après sa sortie jugée « scandaleuse » sur l’arbitre du match Algérie-Cameroun du 29 mars dernier, le manager des « fennecs » a obtenu le soutien de la Fédération algérienne de football (FAF).





Après avoir apporté des précisions sur les sanctions de la FIFA dont elle a été victime, la Fédération algérienne de football (FAF) a sévèrement critiqué ce « billet d'humeur » qui, selon elle, a visé Djamel Belmadi.





« La Fédération algérienne de football condamne avec vigueur le dérapage médiatique immoral et la raillerie à l'endroit du sélectionneur national ainsi que l'atteinte à sa personne et à la fédération », a ainsi écrit la FAF dans son communiqué, traduit par La Gazette du Fennec.