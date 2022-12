Polémique sur les danses : la presse brésilienne dézingue une ancienne gloire de Manchester United

La danse brésilienne fait polémique

Après chacun de ses buts au Mondial 2022, la Seleçao brésilienne se prête à une petite danse pour célébrer, ce qui ne plaît pas à tout le monde.





Roy Keane a notamment critiqué cette pratique qu'il juge "irrespectueuse". Le football brésilien le prend pour cible.





"Je n'aime pas ça. Les gens disent que c'est leur culture. Mais je pense que c'est vraiment manquer de respect à l'opposition. C'est quatre buts, et ils le font à chaque fois", a pesté Roy Keane sur ITV Sport après le match entre le Brésil et la Corée du Sud (4-1). L'ancienne légende des Red Devils s'en est pris à l'équipe du Brésil, qu a célébré chacun de ses buts par des danses.





De son côté, le football brésilien n'a que très peu goûté aux critiques de l'ancien milieu de terrain. TNT Sports Brésil, une des principales chaînes de football au Brésil, lui a laissé un petit message sur son compte twitter: "BONJOUR, ROY KEANE! VOUS N'AIMEZ PAS LES DANSES ? MORDEZ-VOUS LE DOS ! C'EST ICI LE BRÉSIL ! Voyez si vous pouvez faire quelque chose comme ça! Même Tite dansera ici ! Que ça vous plaise ou non."





"Roy Keane ne comprend pas la culture du football brésilien. Il ne comprend pas l'équipe brésilienne. Donc, il parle d'une manière inélégante à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui", a quant à lui déclaré l'entraîneur de Botafogo, Luis Castro sur sportv.





Rafael Belattini, l'un des commentateurs brésiliens de la NFL, a remis en cause la légitimité de l'ancien international irlandais: "Peu de choses sont plus hors de propos que l'opinion de Roy Keane sur l'équipe nationale brésilienne. Traduisent-ils les commentaires de Vampeta (ancien international brésilien devenu consultant, ndlr) sur l'équipe anglaise en Angleterre? Parce que Vampeta a une Coupe, au moins...' a t-il violemment taclé, à l'image de ce dont était capable Roy Keane sur le rectangle vert.





De son côté, Globo se montre encore plus offensif, en attaquant directement le joueur sur sa carrière, et les moments les plus sombres de celle-ci. Ils rappellent notamment l'épisode du tristement macabre geste qui a mis fin à la carrière d'Alf-Inge Haaland, le père d'Erling Haaland. Sur les réseaux sociaux aussi, ce geste a été pointé du doigt par les internautes brésiliens.





"Curiosité: Roy Keane a été l'auteur de l'un des mouvements les plus injustes du football. Pour se venger d'une querelle, il a donné cette réponse à Alf-Inge Haaland, père de Haaland, qui a dû mettre fin à sa carrière. À ce jour, il dit qu'il n'a aucun regret", a écrit un fan en partageant les images du terrible geste. Curiosidade: Roy Keane foi o autor de um dos lances mais desleais do futebol. Em vingança por um rixa, ele deu essa entrada Alf-Inge Haaland, pai do Haaland, que precisou encerrar a carreira.



Até hoje ele diz que não se arrepende. https://t.co/djPD1kFIhO pic.twitter.com/k6KhTNUaae — yuri (@notdeadisalive) December 5, 2022