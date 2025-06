Pologne : Lewandowski obtient la démission de son sélectionneur

En Pologne, Robert Lewandowski est une icône. Le sélectionneur de l’équipe nationale, Michal Probierz, l’a un peu oublié, en décidant de lui retirer le brassard de capitaine. Résultat des courses : il est contraint à la démission.









En effet, le technicien de 52 ans a annoncé ce jeudi 12 juin qu’il déposait le tablier, « pour le bien de l’équipe nationale ». La tension entre lui et le serial buteur du FC Barcelone était palpable, depuis dimanche dernier. Lewandowski n’a pas apprécié qu’il lui retire le brassard de capitaine et l’informe ensuite par téléphone. Il a très mal pris cette décision.













« J’ai décidé de renoncer à jouer pour l’équipe nationale polonaise tant qu’il sera l’entraîneur »









« Compte tenu des circonstances et de la perte de confiance à l’égard du sélectionneur de l’équipe nationale polonaise, j’ai décidé de renoncer à jouer pour l’équipe nationale polonaise tant qu’il sera l'entraîneur » a indiqué l’attaquant de 36 ans sur son compte X.













Le sélectionneur est resté de glace, face à ce "caprice" de la star blaugrana. Avant le match contre la Finlande mardi, il avait refusé de démissionner, arguant savoir « comment sortir de la crise ». Malheureusement pour lui, la Pologne a perdu cette rencontre (1-2).









Un bilan de neuf victoires, cinq nuls et six défaites









Après s’être entretenu avec le président de la Fédération polonaise de football Cezary Kulesza, Probierz a finalement annoncé sa démission.













En plus du clash avec Lewandowski, le sélectionneur paie ses mauvais résultats avec l’équipe fanion, en course pour une qualification à la prochaine Coupe du monde.













Nommé en septembre 2023, après le départ du Portugais Fernando Santos, il a disputé 21 matchs avec les « Blancs et Rouges » pour un total de neuf victoires, cinq nuls et six défaites.