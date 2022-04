Porter le football sénégalais vers de nouveaux sommets, avec fierté et style

L’entraîneur de l’équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé, 46 ans, joue sur un terrain pour enfants à Diamiadio, au Sénégal, le mois dernier

Aliou Cissé, l’un des meilleurs entraîneurs africains d’une nouvelle génération, a réinventé l’équipe nationale du Sénégal et donné au pays un nouveau sens du patriotisme. Son prochain objectif : la Coupe du monde.





DIAMNIADIO, Sénégal — Debout en marge du tout nouveau stade national du Sénégal, Aliou Cissé, le plus grand fan de sa propre équipe, a agité les bras devant 50 000 supporters, les exhortant à applaudir encore plus fort, ses dreadlocks emblématiques rebondissant sur ses épaules.





Les fans ont rugi en retour, applaudissant et soufflant leurs vuvuzelas sur un terrain plus assourdissant. Quelques minutes plus tard, le Sénégal a battu son rival le plus féroce, l’Égypte, obtenant une qualification pour la Coupe du monde de football, qui commence en novembre au Qatar.





« Quand nous sommes ensemble, le Sénégal gagne », a déclaré en souriant M. Cissé, 46 ans, lors d’une conférence de presse d’après-match. Ou, comme il aime à le répéter en wolof, l’une des langues nationales du pays, « Mboloo Mooy gagner » – « L’unité apporte la victoire ».





Si le Sénégal se sent fier et patriote ces jours-ci, c’est en grande partie grâce à son équipe nationale – et à M. Cissé, un ancien joueur professionnel qui a réinventé le football sénégalais et construit ce qui est actuellement la meilleure équipe d’Afrique.





« Le baromètre de la société sénégalaise aujourd’hui, c’est le football », a déclaré M. Cissé dans une récente interview au New York Times à Diamniadio, une ville nouvellement construite à la périphérie de Dakar où se trouve le nouveau stade. « Les gens nous regardent jouer et ils sont fiers d’être sénégalais, fiers d’être africains. »





M. Cissé a dirigé l’équipe qui a remporté la Coupe d’Afrique des Nations plus tôt cette année, le premier titre de football du pays. Ce faisant, il a prouvé au peuple sénégalais que l’un des leurs pouvait réussir là où personne d’autre ne l’avait fait.





Les managers européens ont longtemps entraîné de nombreuses équipes nationales africaines, y compris celle du Sénégal, mais cela est en train de changer, un changement incarné par M. Cissé.





De l’Algérie au Zimbabwe, du Soudan au Burkina Faso, une génération montante de managers africains construit une nouvelle culture du coaching sur le continent. Seize équipes ont maintenant des entraîneurs locaux, et les trois équipes d’Afrique subsaharienne qui se rendront au Qatar plus tard cette année – le Cameroun, le Ghana et le Sénégal – ont toutes d’anciens joueurs nationaux comme entraîneurs.





« De plus en plus de joueurs professionnels sur le continent veulent être entraîneurs », a déclaré Ferdinand Coly, un ancien coéquipier de M. Cissé. « L’expertise locale gagne du terrain. »





Bien que M. Cissé soutienne que les entraîneurs européens ont fait beaucoup pour les équipes africaines, cette époque s’estompe.





Né en Casamance dans le sud du Sénégal en 1976, M. Cissé a déménagé en France à l’âge de 9 ans et a grandi dans la banlieue parisienne, l’un des meilleurs bassins de talents du football au monde.





Sa trajectoire est similaire à celle de nombreux joueurs africains qui ont grandi en Europe ou y ont rejoint des académies de jeunes. « Quand j’étais dehors, j’étais Français, mais à la maison, j’étais vraiment sénégalais », a déclaré M. Cissé à propos de parler wolof et de suivre les coutumes de la famille en France.





M. Cissé a rejoint l’académie des jeunes de Lille, dans le nord de la France, à 14 ans, et a joué dans des clubs Français et anglais dans les années 1990 et 2000, y compris le Français puissant Paris St.-Germain, Portsmouth et Birmingham City, qui a concouru dans la première ligue anglaise.





Lors de la Coupe du monde 2002, il a été capitaine d’une équipe sénégalaise participant à sa première Coupe du monde – une équipe qui a stupéfié la France, championne du monde de l’époque, dans une victoire surprise que beaucoup appellent encore avec une chaleureuse nostalgie. Le Sénégal a atteint les quarts de finale, la plus grande réussite de l’équipe à ce jour dans la compétition.





En tant qu’entraîneur, M. Cissé s’adresse désormais à la fois aux joueurs sénégalais élevés dans leur pays d’origine, et à ceux qui se sont installés en France dans leur jeunesse comme lui, construisant un pont entre les « locaux » de l’équipe et ses « binationaux », comme on les appelle parmi le personnel de l’équipe.





La route vers le succès a été longue. Lorsque M. Cissé a repris l’équipe en 2015, le Sénégal avait obtenu de piètres résultats à la Coupe d’Afrique des Nations et n’avait pas réussi à se qualifier pour les trois dernières éditions de la Coupe du monde. Les prédécesseurs de M. Cissé ont été congédiés l’un après l’autre.





Sept ans plus tard, M. Cissé, surnommé « El Tactico », pour son approche efficace mais sobre du jeu, amènera le Sénégal à sa troisième Coupe du monde et à sa deuxième en tant qu’entraîneur. L’époque où les équipes africaines « observaient » est révolue, dit-il, et l’une d’entre elles remportera un jour le trophée tant convoité.





« Pourquoi pas nous ? » dit-il.





Régis Bogaert, ancien entraîneur Français des jeunes de M. Cissé à Lille et maintenant son adjoint dans l’équipe sénégalaise, a déclaré que M. Cissé avait transmis un sens de la mission à ses joueurs. « Il donne envie à beaucoup de gens d’être le prochain Aliou Cissé au Sénégal et en Afrique », a déclaré M. Bogaert.





Le football, passion nationale, est partout au Sénégal, que ce soit dans les académies de jeunes qui nourrissent les futurs talents, ou sur les plages de Dakar, les chantiers vides et les terrains qui parsèment la corniche de la ville le long de l’océan Atlantique.





« Être l’entraîneur de l’équipe nationale aujourd’hui, c’est être un homme politique », a déclaré M. Cissé, qui répète souvent qu’il vit au Sénégal et ressent la pression du pays au quotidien, contrairement à ses joueurs ou aux entraîneurs étrangers qui vivent à l’étranger. « Il s’agit de connaître l’économie, la culture, l’éducation et l’histoire de votre pays. »





Son sens de l’humour et ses goûts de mode ont également contribué à sa popularité: M. Cissé porte souvent des baskets blanches brillantes et d’épaisses lunettes carrées noires, et il garde ses dreadlocks sous une casquette des Yankees de New York ou de l’Équipe du Sénégal, lui donnant l’air d’un père cool. Il a cinq enfants, qu’il rend aussi difficiles à gérer que l’équipe nationale.





Si M. Cissé a partagé les plus grands succès du Sénégal, il a également vécu certains des pires traumatismes du pays. En 2002, il a perdu 11 membres de sa famille dans un naufrage qui a tué plus de 1 800 passagers au large des côtes du Sénégal et de la Gambie.





La victoire du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations plus tôt cette année est survenue 20 ans après que M. Cissé ait manqué un penalty en finale du même tournoi, privant l’équipe de son premier trophée à l’époque – un souvenir qui a longtemps hanté ses nuits, a-t-il déclaré.





Depuis lors, le Sénégal a connu des jours plus heureux sur le terrain, et la fierté nationale entourant l’équipe était pleinement affichée le mois dernier lorsque le Sénégal a battu l’Égypte aux tirs au but lors de son premier match dans le stade de Diamniadio.





Certains fans ont dit qu’ils avaient dormi à l’extérieur du stade la nuit précédente pour s’assurer d’avoir les meilleures places. Quelques heures avant le coup d’envoi, des milliers d’autres ont fait la queue pour entrer, les sons des sifflets et des tambours remplissant l’air.





« C’est un grand jour pour le Sénégal », a déclaré Sally Diassy, une Français-sénégalaise de 30 ans qui vit en France et a déclaré qu’elle se rendait au Sénégal pour soutenir son équipe préférée.





La jubilation affichée après la victoire a fait écho au retour triomphal des joueurs sénégalais après avoir remporté la Coupe d’Afrique des Nations en février. Des dizaines de milliers de fans les ont accueillis alors qu’ils défilaient dans les rues de Dakar. Le président Macky Sall a récompensé l’équipe et le personnel de M. Cissé avec des terres dans la capitale et à Diamniadio, ainsi qu’environ 83 000 dollars, une somme exorbitante qui a déclenché des manifestations mineures dans un pays où près de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté.





Mais certains joueurs ont aussi donné en retour : Sadio Mané, la star de l’équipe, a construit un hôpital dans son village natal. Kalidou Koulibaly, le capitaine, a acheté des ambulances pour le village de son père.





« Les joueurs veulent être des modèles dans leur propre pays », a déclaré Salif Diallo, un journaliste vétéran du football qui a suivi la carrière de M. Cissé en tant que joueur et entraîneur. « Cette équipe est en train de changer la perception que les Sénégalais ont d’eux-mêmes. »





Ceux qui connaissent M. Cissé disent qu’une fois qu’il aura fini avec l’équipe nationale, il voudra jouer un plus grand rôle pour son pays.