Porto : fin d'une incroyable série !

La fabuleuse série du FC Porto a pris fin ce lundi. Après 58 matchs sans défaite en championnat, un record dans les 6 principales ligues européennes partagé avec le Milan AC (1993), les Dragons ont fini par chuter à Braga (1-0). L'histoire retiendra que la dynamique s'est arrêtée après le but inscrit par Ricardo Horta à la 54e minute.













Au classement, l'équipe entraînée par Sergio Conceição, qui n'avait plus perdu en championnat depuis le 30 octobre 2020 (3-2 contre Paços Ferreira), reste confortablement installée en tête avec 9 points d'avance et un match en plus par rapport au Sporting.