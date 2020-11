Porto : Malang Sarr heureux du scénario





Aligné en charnière centrale face à l’Olympique de Marseille (2-0) ce mercredi en Ligue des Champions, le défenseur du FC Porto Malang Sarr (21 ans, 2 matchs en LdC cette saison) a très peu été mis à contribution. L’ancien international Espoirs savoure le succès des Dragões, pratiquement qualifiés pour les huitièmes de finale.









"C'était une très belle victoire pour nous. Marseille est une bonne équipe et les vingt premières minutes ont été difficiles. Mais, nous sommes restés ensemble et avons trouvé la solution pour nous imposer. (…) Nous savons que nous avons maintenant de bonnes chances de passer. Nous avons réussi à fermer notre but et maintenant nous pouvons affronter les deux matchs restants avec plus de sérénité", a apprécié l’ancien Niçois, pour le média portugais Record.