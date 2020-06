Porto profite du faux pas de Benfica

Le FC Porto a tiré profit de la déconvenue de Benfica en début de soirée pour prendre les commandes au classement.







Comme la semaine dernière face à Famaliçao, les Portistas ont dû s’en remettre au génie de Corona pour inscrire leur unique but du match.







Mais contrairement au week-end dernier (défaite 1-2), le but de l’ailier mexicain a cette fois mené à la victoire contre Maritimo (1-0). Et quel but ! Une reprise spontanée et acrobatique qu’on ne reverra pas de si tôt. L’un des plus beaux buts de l’année au Portugal.





Grâce à ce succès serré, les Dragões repassent en tête (deux points d’avance). Benfica ne peut que regretter son match nul concédé contre Portimonense (2-2), avant-dernier du classement, après avoir mené 2-0 à la mi-temps.







Au Portugal plus que partout ailleurs, la course au titre se joue sur des détails minuscules.