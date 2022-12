Portugal : La femme et la soeur de Cristiano Ronaldo furieuses contre Fernando Santos

Dans la foulée de l’élimination du Portugal en quart de finale de la Coupe du monde par le Maroc (0-1), la femme et la sœur de Cristiano Ronaldo ont pris la parole sur les réseaux sociaux, critiquant les choix de Fernando Santos.





Georgina Rodriguez et l’une de ses sœurs, Elma, s’en sont violemment prises au sélectionneur Fernando Santos."Aujourd’hui ton ami et entraîneur a mal décidé, écrit Georgina sur son compte Instagram. Cet ami pour qui tu as eu beaucoup de mots de respect et d’admiration. Le même, lorsque tu es entré sur le terrain, a vu que le match avait changé, mais il était trop tard. On ne peut pas sous-estimer le meilleur joueur du monde, son arme la plus dangereuse. Et on ne peut pas non plus défendre quelqu'un qui ne le mérite pas. La vie nous enseigne des leçons. Aujourd'hui on perd et on apprend."