Portugal: Pepe et Cristiano Ronaldo ont parlé de leur avenir

Ils étaient les deux joueurs les plus âgés de leur sélection, mais également de l’euro-2024. Mais, Pepe (41 ans) et Cristiano Ronaldo (39 ans) ont pu s’imposer dans le onze de l’équipe portugaise éliminée, hier, en quart de finale par la France à la séance de tirs au but (0-0, 5-3 taps). Cette rencontre pourrait être la dernière des deux vétérans de la Seleç?o.





Le défenseur portugais, Pepe a d’ailleurs eu un discussion avec son capitaine dans ce sens après leur élimination même s’il refuse de dévoiler le contenu de leurs échanges.