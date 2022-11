Possible retrouvaille avec la France en 8e : La réponse ferme de Messi

Interrogé sur une possible retrouvaille avec la France en 8e, le capitaine de l’Argentine, Lionel Messi joue la carte de la prudence pour aborder la coupe du Monde 2022.





Du haut de ses quatre participations à la Coupe du Monde disputées avec notamment une finale perdue au Brésil contre l’Allemagne en 2014, le meilleur buteur de l'Albiceleste préfère se concentrer sur le premier match contre l'Arabie Saoudite.





« Il faut penser au premier match. Commencer par une victoire, comme je l'ai déjà dit, c'est essentiel de prendre un bon départ, de faire trois sur trois et je pense que cela vous donne de la tranquillité d'esprit pour le prochain match. A la dernière Coupe du Monde, nous étions déjà premiers, qualifiés et 8e en pensant au croisement final et ça s’est passé différemment », avance le joueur du PSG dans un entretien avec le média argentin Olé.





Doublement couronnée dans cet exercice, l’Argentine partage le groupe C avec l 'Arabie Saoudite, la Pologne et le Mexique.