Poste d'entraîneur de Marseille : Nabil Djellit propose la nomination d'Habib Beye





Arrivé en milieu de saison pour prendre la place de Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset mettra fin à son intérim au terme de cette saison. L'Olympique de Marseille devra donc se trouver un nouvel entraîneur. Pour le journaliste et consultant franco-algérien Nabil Djellit, Habib Beye pourrait être la bonne personne pour ce poste.





Entraîneur du Red Star depuis 2 ans et demi, l'ancien joueur sénégalais a réussi à faire monter son club en Ligue 2, un an après avoir failli à la toute dernière journée. Il quittera le club parisien à la fin de cette saison, a-t-il confirmé.





Pour Nabil Djellit, même si Habib Beye n'a connu, jusque là, que le 3e échelon du football français, il a toute la légitimité pour diriger l'OM. "Je suis plutôt pour (la nomination) de Habib Beye. C'est un jeune coach, il a les idées, il a toute la légitimité. Il a mis les mains dans le cambouis. Là où certains attendent, lui a été en National (3e division française). C'est un championnat qui est compliqué, difficile. Il a réussi à faire monter son équipe, non pas seulement avec les résultats, mais aussi avec la manière de jouer. Je le trouve aussi charismatique", a déclaré le consultant sur la chaîne L'Equipe.





Pour Nabil Djellit l'expérience d'Habib Beye en tant que joueur devrait également être bénéfique à l'Olympique de Marseille. "Il a joué en Angleterre, en France, il a été capitaine de Marseille (...) En plus, cette année, on a eu l'instabilité chez les joueurs et chez les entraîneurs à l'OM. Moi je ne vois pas pourquoi Habib Beye ne pourrait pas être entraîneur de Marseille", a conclu le Franco-algérien.





La décision reviendra à Pablo Longoria et Frank McCourt.