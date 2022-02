Poste de Gardien de but: Le difficile ‘’décollage’’ des portiers africains

Même s’il y a beaucoup de talents dans le continent au poste de gardien de but, ceux qui sont formés en Afrique peinent à s’imposer sur le plan international. Dans cette 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations qui se tient au Cameroun, à l’exception d’André Onana du Cameroun qui a gardé pendant plusieurs années les cages de l’Ajax d’Amsterdam, les gardiens de buts formés sur le sol africain trainent le pas dans le haut niveau.





Certes, Edouard Mendy, Alfred Gomis et Sény Dieng du Sénégal sont en train de marquer leur empreinte dans les championnats européens. Mais ces gardiens des Lions de la Téranga sont des purs produits européens. C’est également le cas pour Raïs Mbolhi des Fennec d’Algérie.





Ce poste qui semble être minimisé en Afrique est aussi important qu’un bon attaquant pour l’équilibre d’une équipe. D’ailleurs ‘’un bon gardien fait partie des facteurs clés pour gagner la Can 2021’’. Ce point de vue du technicien français, Claude Le Roy, est en train de se confirmer avec la qualification en demi-finale du Cameroun et du Sénégal qui ont, sans doute, les meilleurs portiers du tournoi voire dans le monde. Ce qui n’est pas le cas pour plusieurs sélections africaines.





Ces problèmes que rencontrent les gardiens africains sur le plan international poussent à s’interroger sur la formation des jeunes à ce poste. Pour nous, l’ancien gardien, Ibrahima Sow, reconverti formateur et fondateur de Weinder Goal académy, un centre de formation de gardiens dans la banlieue parisienne, lève un coin du voile. Selon l’instructeur de jeunes portiers, le poste de gardien de but n’est pas mis en valeur en Afrique.





‘’La structuration du poste de gardien est moins mise en avant en Afrique. Dans ce continent, tout commence souvent avec les foot de rue et on a rarement de gardiens dans ce type de jeu. On met deux pierres pour en faire des petites cages et on joue sans gardien. Et il y a un manque de structures pour préparer les jeunes à ce poste’’, remarque Ibrahima Sow.





L’Afrique, pépinière de futurs grands gardiens





Pourtant, l’Afrique est un grand vivier de talents au poste de gardien de but. Mais les talents des jeunes ne sont pas, pour autant, exploités, à cause du manque d’infrastructures spécialisées dans ce sens.





‘’ Des gardiens de buts, intrinsèquement parlant, physiquement et les qualités que demande ce poste pour arriver au sommet, on en a. Donc il faut changer l‘image de ce qui est le poste de gardien de but, c’est la première mission qu’on doit faire. Il faut aussi former des éducateurs pour la formation des jeunes gardiens et l’accompagnement psychologique, moral et que les jeunes gardiens se sentent exister à travers quelque chose’’, propose monsieur Sow.





Selon lui ‘’si on arrive à exploiter le potentiel de ces jeunes, dès qu’ils sont tout petits, à l’âge adulte, l’heure de l’Afrique sonnera au poste du gardien de but au niveau européen et mondial. Mais il faut s’y prendre tôt.’’





Pour formater un jeune au poste de gardien de but, il faut s’y prendre dès le plus bas-âge. C’est une des raisons qui ont poussé l’ancien gardien de l’AAS Sarcelles Football, un club amateur de France, à mettre sur pied en 2014, un centre de formation et perfectionnement des jeunes dans la banlieue parisienne.





''Prêt à aider le Sénégal dans la formation''





‘’J’étais gardien de but, c’est pourquoi j’ai créé, en 2014, une académie de perfectionnement des gardiens de buts. Dans les banlieues parisiennes, la formation des gardiens était presque laissée à l’abandon. L’idée c’était de créer une structure pour que les gardiens puissent s’identifier à quelque chose. J’ai créé cette académie en mettant des choses très pointues. Du coup le projet a intéressé beaucoup de gardiens de la région’’, raconte l’ancien portier de l’ASS Sarcelles.





Aujourd’hui Ibrahima Sow n’écarte pas de mettre ses services au profit du football africain notamment le Sénégal, son pays d’origine.





‘’Je suis prêt pour aider les sélections sénégalaises dans la formation des formateurs pour qu’ils puissent transmettre leur savoir aux académies du Sénégal ou dans les équipes nationales. C’est des rôles que je peux tenir’’, promet-il.





Un des éléments les plus importants dans le football, les gardiens de buts nécessitent une formation dès le bas-âge. Ce qui pourrait relever le niveau à ce poste dans le continent.