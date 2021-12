Pour Claude Le Roy, le vainqueur de la prochaine CAN sera...



Coupe du monde : Claude Le Roy et Patrick Mboma, ne valident pas l’organisation de la compétition tous les deux ans https://t.co/JWE4kvlt1x — L'indomptable Sport (@IndomptableSpor) December 1, 2021 “Le sorcier blanc”, comme on aime l’appeler, a été l’un des grands artisans de la consécration finale des “Lions Indomptables” lors de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 1988. En tout état de cause, la CAN 2022 risque d’être disputée eu égard à la présence de plusieurs sélections de qualité, dont notamment le champion en titre, l’Algérie, en plus du Sénégal, du Cameroun, du Nigéria, de l’Egypte et du Mali. “Le sorcier blanc”, comme on aime l’appeler, a été l’un des grands artisans de la consécration finale des “Lions Indomptables” lors de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 1988. En tout état de cause, la CAN 2022 risque d’être disputée eu égard à la présence de plusieurs sélections de qualité, dont notamment le champion en titre, l’Algérie, en plus du Sénégal, du Cameroun, du Nigéria, de l’Egypte et du Mali.

Dans une déclaration accordée à la presse française, Claude Le Roy a dévoilé son favori pour le sacre final dans la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des Nations. “Pour moi, l’équipe qui sera championne d’Afrique sera celle qui aura eu le meilleur gardien de but. J’ai toujours été un très bon entraîneur quand j’ai eu le meilleur gardien” a-t-il, avant de poursuivre “Je pense qu’un joueur comme Édouard Mendy peut permettre de faire éclater le plafond de verre du Sénégal et leur permettre de décrocher enfin un titre.” La malédiction se poursuit.. Nouveau coup dur pour le Sénégal avant la CAN Fervent admirateur du football africain, Claude Le Roy a roulé sa bosse un peu partout en Afrique, lui qui a été sélectionneur du Cameroun, du Sénégal, de la République Démocratique du Congo, du Ghana, du Congo et récemment du Togo.