Pour conserver Messi, le Barça va devoir vendre plusieurs joueurs

Barca doit vendre plusieurs joueurs pour conserver Messi

Pour inscrire ses nouvelles recrues et conserver Lionel Messi, le Barça va devoir réduire considérablement sa masse salariale. Explications.

Le championnat espagnol impose des règles très strictes concernant la masse salariale des clubs. Face aux contrats faramineux de ses stars, le Barça a demandé une dérogation spéciale à la Liga. Malgré des échanges avec le président Javier Tebas, la Ligue espagnole de football se montre inflexible: c’est non.





Pour l’instant, la masse salariale des Blaugranas avoisine les 347 millions mais doit être ramenée à... 160 millions. Vous aurez fait le compte, Barcelone doit donc réduire sa masse salariale de... 187 millions d’euros. Une économie gigantesque.





Selon la radio catalane RAC, si le Barça souhaite officiellement homologuer les signatures de ses nouvelles recrues, à savoir Agüero, Memphis, Eric Garcia et Emerson, il devra donc couper drastiquement dans sa masse salariale.





Pas le choix donc pour Joan Laporta, le nouveau président du Barça: il faudra vendre et se débarrasser de plusieurs gros contrats. Après les ventes de Todibo à Nice (8,5M€ et des bonus) et Konrad de la Fuente à l’OM (entre 3 et 4 millions d’euros), le Barça souhaiterait aussi se séparer de cadors comme ceux de Pjanic, Coutinho ou Umtiti, qui pèsent énormément sur les finances du club.





Trincao a été prêté avec option d’achat à Wolverhampton, Firpo a rejoint officiellement Leeds pour 15 millions d’euros. Braithwaite, encore en lice avec le Danemark à l’Euro, pourrait également être vendu. Et pour prolonger Lionel Messi, sans contrat depuis le 1er juillet, il faudra peut-être même laisser partir une star comme Dembélé ou Griezmann, sous peine de ne pas pouvoir réduire suffisamment la masse salariale. Par ailleurs, d’autres joueurs, comme Busquets, verront leur contrat revu à la baisse.