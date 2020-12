Pour Lionel Messi, 2021 sera-t-elle l’année de tous les records ?

Le 22 décembre dernier, Lionel Messi a inscrit son 644e but sous les couleurs du FC Barcelone. Le prodige argentin est ainsi devenu le meilleur buteur de l’histoire du football dans un seul club. La Pulga a battu le record du Brésilien Pelé. À 33 ans, le natif de Rosario pourrait en faire tomber encore quelques-uns en 2021.







Lionel Messi est entré un peu plus dans l’histoire du football. Le 22 décembre dernier, l’Argentin a inscrit son 644e but avec le FC Barcelone, contre Valladolid (victoire 3-0), en 749 matches officiels. La Pulga est ainsi devenue le meilleur buteur de l’histoire du football dans un seul et même club. Il a détrôné le roi Pelé qui avait planté 643 buts en 757 rencontres avec le Santos FC, entre 1956 et 1974.





« Quand j’ai commencé à jouer au football, je n’ai jamais pensé que je battrais un record, a réagi Lionel Messi, sur Instagram. Et encore moins celui que j’ai atteint aujourd’hui et que détenait Pelé. » L’ancien numéro 10 de la Seleçao a tenu à saluer la performance du capitaine blaugrana.





« Félicitations pour ton record historique, Lionel. Mais surtout, félicitations pour ta belle carrière à Barcelone. Des histoires comme les nôtres, des histoires d’amour pour un même club qui durent autant de temps, seront de plus en plus rares dans le football. Je t’admire beaucoup, Leo Messi. »





Depuis sa première apparition chez les professionnels avec le club catalan en 2004, Lionel Messi ne cesse de faire tomber des records. En 2021, il pourrait bien continuer sur sa lancée.





Le record de matches avec le FC Barcelone





Lionel Messi est arrivé à l’âge de 13 ans dans les rangs du club catalan. Après quatre années avec la Masia, le centre de formation barcelonais, il a fait sa première apparition avec l’équipe professionnelle le 16 octobre 2004.







Le natif de Rosario a ensuite enchaîné les sorties sous le maillot rouge et bleu. Aujourd’hui, il cumule 749 apparitions – toutes compétitions confondues – avec le FC Barcelone. Il pointe juste derrière le recordman, l’Espagnol Xavi et ses 767 matches. Sauf cataclysme, Lionel Messi devrait battre ce record dans le courant de l’année 2021.





Le record de trophées avec un seul club





Lionel Messi, c’est de nombreuses distinctions personnelles. Il compte notamment six ballons d’or à son actif. Mais c’est aussi une armoire à trophées qui déborde de tous les côtés. Avec son club, l’Argentin a remporté la bagatelle de 34 trophées dont dix titres de champion d’Espagne, quatre Ligue des champions et six coupes du Roi.





Un seul homme a fait mieux que lui avec un seul club : le Gallois Ryan Giggs avec Manchester United a raflé 36 trophées. Avec la Liga, la coupe du roi et la Ligue des champions, Lionel Messi a la possibilité de battre ce record en 2021. Mais la tâche s’annonce rude.





Le record de sélection avec l’Argentine





Capitaine indéboulonnable du FC Barcelone, la Pulga porte aussi le brassard avec la sélection argentine. Son histoire avec l’Albiceleste a commencé en 2005. Malgré des hauts et des bas, il cumule à ce jour 142 sélections avec l’Argentine.





Seul son ancien coéquipier à Barcelone retraité aujourd’hui, Javier Mascherano, a fait mieux que lui avec 147 capes. Avec les éliminatoires pour la prochaine Coupe du monde qui vont se poursuivre et la Copa America qui va se dérouler durant l’été 2021 (11 juin au 10 juillet), Lionel Messi aura l’occasion de rapidement battre ce record.





Depuis juin 2016, il détient déjà celui de meilleur buteur de l’histoire de la sélection argentine, en passant devant Gabriel Batistuta. Son compteur s’élève aujourd’hui à 71 buts.





Lionel Messi a commencé sa carrière internationale avec l’Argentine en 2005. (Photo : Juan Mabromata / AFP)

Le record de buts avec une sélection sud-américaine





Avec ce total, Lionel Messi ne compte que six unités de retard sur Pelé. Il pourrait donc passer une nouvelle fois devant le Brésilien qui a planté à 77 reprises avec sa sélection entre 1957 et 1971.





Le numéro 10 de Barcelone deviendrait ainsi le meilleur buteur avec une sélection sud-américaine. Mais le record international de l’Iranien Ali Daei (109 buts) semble inatteignable.





Le nombre de buts dans une carrière





Le roi Pelé devance Lionel Messi dans un autre secteur : celui du nombre de buts dans une carrière. Selon les sources, il a inscrit entre 757 et 767 buts en matches officiels tout au long de sa carrière (club et sélection confondus).





Le Brésilien se positionne devant les deux monstres du foot des années 2000 : Cristiano Ronaldo (754) et Messi (715). Si on s’en tient aux matches officiels, Pelé semble devancé par l’attaquant autrichien et tchécoslovaque Josef Bican, qui avait inscrit 805 buts, entre 1931 et 1955.





Le record du nombre de matches en Liga







Ce record, Lionel Messi ne l’accrochera pas à son tableau de chasse en 2021. Peut-être même qu’il ne le fera jamais tomber.





Le sextuple ballon d’or compte 499 apparitions dans le championnat espagnol. Il est encore loin du record d’Andoni Zubizarreta. L’ancien portier des Blaugrana et de Valence affiche 622 matches au compteur. Pour le battre, Lionel Messi devra rester encore quelques saisons en Catalogne. Ce qui n’est pas assuré…





Vers un transfert record ?





En effet, l’Argentin avait déjà affiché ses velléités de départ l’été dernier. Il était finalement resté à Barcelone, à contrecœur. Le voir faire ses valises et quitter son club emblématique lors du prochain mercato estival est tout à fait envisageable.





Surtout que le joueur arrive en fin de contrat avec le FCB en juin 2021. À compter de cette date, il sera donc libre de s’engager où bon lui semble, et sans que le club qui veut s’attacher ses services ne dépense des sommes folles en indemnités de transfert. Cependant, il devra tout de même sortir le carnet de chèques.





Aujourd’hui, Lionel Messi touche environ 50 millions d’euros de salaire annuel au Barça. En rejoignant une nouvelle équipe, il pourrait signer un contrat record.