Pour protester contre les propos de l'entraîneur du PSG, Greenpeace installe un char à voile devant le Parc des Princes



Greenpeace a décidé de répondre mardi soir aux propos de Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, en installant un char à voile devant le Parc des Princes avant la rencontre de Ligue des champions contre la Juventus.

La polémique sur les déplacements en char à voile prend de plus en plus d'ampleur. Lundi soir, en conférence de presse, l'entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier était interrogé sur le trajet en avion effectué par son équipe pour aller à Nantes. Le coach parisien avait donc déclaré en riant : « on a parlé avec la société qui organise nos déplacements, on est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. »

Une plaisanterie qui n'est pas passée aux yeux de Greenpeace. Ce mardi soir, l'association écologique a donc décidé de réagir en faisant venir aux abords du Parc des Princes... un char à voile. « Nous avons été choqués par la réaction du PSG. Aujourd'hui, on demande aux Français de se mettre à la sobriété énergétique et les personnes les plus fortunées rigolent quand on les interroge sur leurs moyens de transport, ça nous blesse profondément », nous a confié Sarah Fayolle, chargée de la campagne des transports à Greenpeace.

Une protestation d'une demi-heure

Une dizaine de manifestants étaient donc présents pour protester et montrer leur mécontentement avec des affiches où l'on pouvait lire notamment : « PSG : carton rouge climatique ». D'ailleurs, en réalisant cette action, les militants avaient un objectif bien précis. « Nous ne sommes pas là pour bloquer le passage, mais justement pour faire passer un message. On appelle le PSG et les autres clubs à prendre plus de responsabilités. »

Durant une trentaine de minutes, l'association Greenpeace a donc pris ses quartiers sous le regard des supporters parisiens. « Je trouve que cette action mérite d'être prise au sérieux, en rire, c'était un peu déplacé. Après, il y a une légère injustice, car tous les clubs font la même chose », souligne Mehdi, venu voir le match PSG-Juventus. Quelques pas plus loin, Julien observe avec attention cette manifestation. « Dans le fond, ils ont raison, on parle de plus en plus d'écologie et les personnalités publiques doivent montrer l'exemple. Mais après, je pense que c'était ni le lieu, ni le moment de faire ça ». Quoi qu'il en soit, les propos employés par Christophe Galtier risquent de faire parler encore longtemps.