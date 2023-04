Pour Sadio Mané, le Bayern "méritait de gagner" contre Fribourg

Sadio Mané, attaquant du Bayern Munich, battu à domicile par Fribourg 2-1, en quarts de finale de Coupe d'Allemagne: "C'est décevant, parce qu'on a plutôt bien joué, particulièrement avec la balle. On a dominé le match, mais on n'a pas trouvé la solution. En général, on a joué 90 bonnes minutes, on a dominé, on s'est créé des occasions. Dès le début c'était clair qu'en étant au Bayern, on doit gagner tous les titres. On était sur la bonne voie, et si on regarde l'ensemble du match, on méritait de gagner. Mais si on ne marque pas, on ne peut pas gagner. On doit accepter cette défaite. Ils ont trouvé la solution pour nous battre."