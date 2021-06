Pour ses 4 combats, Balla Gaye 2 a gagné 500 millions Fcfa

Le "Lion de Guédiawaye" a quatre grands combats, dont le dernier, contre Eumeu Sène, a été ficelé mardi dernier. Balla Gaye 2 doit affronter Gris Bordeaux, Boy Niang et Bombardier.



Pour ses 4 combats, le fils de «Double Less» a décroché la timbale et brassé au moins un demi-milliard Fcfa, rapporte Sunu Lamb dans sa parution de ce jeudi.



"Il fait courir les sponsors et fait gagner de l’argent aux promoteurs. À chaque fois que Balla Gaye 2 lutte, le promoteur gagne au moins 100 millions en recettes de guichets. C’est un bon produit", confie un de ses proches.