Pour son combat contre Boy Niang, Balla Gaye 2 a pris une grande décision

Balla Gaye 2 affrontera Boy Niang 2 le 1er janvier prochain à l’Arène nationale. À moins de cinq jours de ce combat, le Lion de Guédiawaye a déserté son lieu d’entraînement habituel, à l’école 16 de la commune de Sam Notaire, antre de l’École de lutte Balla Gaye 2.



«Nous avons quelques réglages à peaufiner pour sa préparation et nous avons opté pour le huis-clos, renseigne son entraîneur, Lamine Faye, interrogé par L’Observateur. À l’école (16), on n'est pas à l’abri des regards. N’importe qui peut venir nous épier, nous prendre en photo ou en vidéo.»



Lamine Faye précise que Balla Gaye 2 a débuté les séances à huis-clos à un mois du combat. Il passe de temps à temps se ressourcer avant de retourner dans sa Tanière. Elle avait adopté la même stratégie pour son combat contre Gris Bordeaux. Celle-ci lui avait porté chance.