POURQUOI DANIELE ORSATO, L’ARBITRE DE PSG-DORTMUND, A FONDU EN LARMES À LA FIN DU MATCH

Daniele Orsato a dirigé la demi-finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Dortmund, mardi au Parc des Princes (0-1). Et l’arbitre italien de 48 ans est apparu très ému au coup de sifflet final. Ses assistants se sont regroupés autour de lui pour le consoler.







Il n’a pas réussi à contrôler son émotion. Après avoir sifflé la fin de la demi-finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Dortmund, mardi au Parc des Princes (0-1), Daniele Orsato a fondu en larmes au milieu de la pelouse. L’arbitre italien a baissé la tête en essuyant ses yeux embués pendant que les joueurs du Borussia célébraient leur qualification. Ses assistants l’ont rapidement rejoint afin de le consoler, en lui donnant une longue accolade.





A 47 ans, l’officiel transalpin a dirigé son dernier match en C1. Daniele Orsato prendra sa retraite à l’issue de la saison, mais avant cela, il officiera pour la première fois lors d’un Euro cet été en Allemagne. Après avoir débuté sa carrière en 1993, le natif de Vénétie (au sud-ouest de l’Italie) a dirigé plus de 600 rencontres professionnelles, dont 288 en Serie A. Le choc entre Paris et Dortmund était son 55e match en C1. Il avait d’ailleurs arbitré la finale à huis clos entre le PSG et le Bayern Munich, le 23 août 2020 à Lisbonne (1-0), en pleine pandémie de Covid.













Trois matchs lors du Mondial 2022





M. Orsato a aussi dirigé Montpellier, Monaco, l’OL, l’OM ou le Losc dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. En revanche, il n’a croisé aucun club français lors de ses 16 matchs en Ligue Europa. L’officiel italien a aussi participé à une Coupe du monde, en 2022 au Qatar. Il a notamment arbitré deux fois l’Argentine de Lionel Messi, victorieuse du tournoi, en phase de poules face au Mexique (2-0), puis en demi-finale contre la Croatie (3-0).