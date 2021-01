Pourquoi la sulfureuse rivalité entre Zlatan et Lukaku ne date pas d’hier

Rivalité entre Lukaku et Zlatan

Comme nous vous l’évoquions, le ton est monté entre Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic en marge du match de Coupe d’Italie entre l’Inter et le Milan AC. Mais pourquoi tant de haine entre les deux attaquants? Il faut remonter à la saison où ils ont brièvement évolué ensemble pour retrouver les prémices de cette rivalité grandissante.

Zlatan et Lukaku étaient alors en concurrence et n’ont disputé que 126 minutes en commun sur le terrain. Dans l’esprit de Mourinho, le Diable avait une longueur d’avance, et le Suédois avait rallié les Etats-Unis prématurément en mars 2018.





En octobre 2019, Ibra avait pointé du doigt la faiblesse technique de Lukaku. “Je dirai ceci sur Romelu: ne vous attendez pas à une bonne technique de Lukaku. Sa meilleure force est sa puissance. Si seulement il m’avait écouté...”, avait-il lancé, avant d’expliquer le défi qu’il lui avait lancé. “A United, nous avions fait un pari. ‘Je te donnerai 50 livres pour chaque bon contrôle.’ Il m’avait répondu: ‘Et si je fais tout bien, qu’est-ce que j’y gagne?’ ‘Rien, je fais juste de toi un meilleur joueur!’ Pour info, il n’a jamais accepté. Peut-être qu’il avait peur de perdre…”, avait lâché Zlatan avec son arrogance habituelle.





“Milan n’a jamais eu de roi, ils ont un Dieu”

En revanche, Lukaku avait encensé Ibrahimovic dans une interview datant d’il y a un an: “Je me reconnais en lui. On se comprend l’un et l’autre. Peu de gens le savent, mais il m’a beaucoup aidé à l’époque. C’est un champion. Et, comme on dit, il a la mentalité d’un chien. Il n’abandonne jamais. Je continue de suivre ses conseils.” Un hommage rapidement oublié sur le rectangle vert mardi soir.





Autre épisode de cette relation tumultueuse entre les deux hommes. En février 2020, après une victoire 4-2 dans le derby, le Belge avait déclaré qu’il y avait un “nouveau roi en ville”. Zlatan a tenu à répondre à ce message en octobre dernier lorsque Milan a battu l’Inter. “Milan n’a jamais eu de roi, ils ont un Dieu”.





La preuve qu’une certaine rivalité semble s’être installée entre deux hommes qui sont devenus les stars des deux équipes milanaises. Le prochain derby arrive vite, le 21 février prochain, et les retrouvailles s’annoncent explosives.