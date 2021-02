Pourquoi le PSG a de bonnes chances de conserver sa star Kylian Mbappé

Kylian Mbappe stars du PSG

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé est actuellement en pleine réflexion pour déterminer s’il va prolonger avec le Paris Saint-Germain ou partir dès cet été. Le club francilien a fait part de son optimisme auprès de L’Equipe.





Depuis son triplé au Camp Nou, Kylian Mbappé est au centre de toutes les discussions. Et forcément, la question de son avenir arrive vite dans les débats, alors qu’il ne lui reste plus qu’un an et demi de contrat. D’un côté, Madrid rêve de le voir arriver cet été pour être la figure d’une nouvelle ère au Real, de l’autre, le PSG espère le convaincre de rester auprès de Neymar.





Selon L’Équipe, le champion du monde français semble se diriger vers cette deuxième option. Le côté affectif joue forcément un rôle: sa relation avec Neymar est excellente et le Brésilien lui a demandé de rester, Mbappé apprécie également le nouvel entraîneur parisien Mauricio Pochettino et la jeune star se sent très bien à Paris depuis son arrivée en 2017. La gifle infligée au Barça a également rassuré le joueur sur la capacité du PSG à tenir tête aux plus grands d’Europe.