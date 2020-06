Pourquoi les fans de Barcelone sont fiers d’être appelés 'Culés'





Des millions de supporters barcelonais à travers le monde sont fièrement connus sous le nom de « Culés », qu’ils aillent au Camp Nou tous les quinze jours ou qu’ils suivent l’équipe avec la même intensité depuis leur propre maison à travers le monde.





Cependant, tous les fans blaugrana qui s’identifient comme des culés sur les médias sociaux ne savent pas d’où vient le terme. En fait, l’histoire donne une bonne idée du développement du Barça en tant que club sportif et mouvement social dans la capitale catalane il y a plus d’un siècle.





Pendant les premières décennies après la fondation du club par l’étudiant suisse Joan Gamper en 1899, le Barça a joué dans différents terrains de la ville. Entre 1909 et 1922, la maison de l’équipe était située rue de l’Industrie (aujourd’hui rue de Paris).





Le lieu était régulièrement rempli par des milliers de fans qui venaient voir une équipe qui était un gagnant régulier de la Coupe du Roi et qui avait les premières superstars du club tels que l’attaquant Paulino Alcántara, le milieu de terrain Josep Samitier et le gardien Ricardo Zamora.





Au fur et à mesure que le club se consolidait et attirait de plus en plus de supporters, un stand permanent à deux niveaux a été construit sur le côté du terrain le plus proche de la rue. Inaugurée officiellement en 1916, elle fut la première tribune du genre sur un terrain de football espagnol, et augmenta sa capacité à 6 000 spectateurs.





Les piétons qui levaient les yeux pendant la tenue des matchs pouvaient voir une longue ligne de derrières assises sur le mur en haut de la tribune. Cette image inhabituelle a fait sourire à beaucoup de ceux qui arrivaient en retard pour le match ou les passants qui faisaient du shopping.





Avec le temps et dans cet esprit, les habitants ont commencé à appeler les fans du Barça 'Culers' ou 'Culés', ce qui signifie littéralement 'ceux qui montrent leurs fesses'. Loin d’être une insulte ou pris comme offensant, il a été fièrement adopté par les fans de l’équipe, qui ont commencé à

utiliser joyeusement le terme pour se décrire.





Le surnom était si populaire qu’il est resté même après que le Barça ait déménagé au stade voisin de « esCort »,’qui a ouvert en 1922 avec une capacité initiale de 22.000 « culés », et occupé son siège actuel du camp Nou, qui a une capacité de 99.354 personnes. Le Camp Nou va bientôt subir une grande rénovation qui garantira un logement plus confortable pour ceux qui viennent voir le spectacle de Lionel Messi, Gerard Piqué, Luis Suárez et compagnie.





Le surnom des fans du Barça est toujours vivant aujourd’hui, et apparaît souvent dans les conversations sur Twitter, sur les comptes Instagram ou sur les groupes Facebook. Il apparaît également dans le courrier officiel du club et dans le merchandising lorsque le Barça communique avec ses partisans à travers le monde.





Les 'Culés' du Carrer de l’industrie ont parcouru un long chemin, tout comme leur équipe !