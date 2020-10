Pourquoi Romelu Lukaku portait le numéro 10 et non le 9 en Islande

Romelu Lukaku change de numero

Peu importe le numéro estampillé sur son maillot, Romelu Lukaku ne perd pas ses bonnes habitudes et son sens du but. En Islande, il a planté un nouveau doublé, suffisant pour offrir un succès et la première place provisoire du groupe aux Diables. Interrogé par Sporza, il a expliqué pourquoi il a (temporairement) abandonné le traditionnel numéro 9 qu’il arbore en équipe nationale.









Soirée parfaite pour Romelu Lukaku à Reykjavik. Capitaine, l'ancien Anderlechtois a inscrit les deux buts des Diables, offert la victoire aux siens et un joli cadeau à sa maman qui a célébré son anniversaire, il y a quelques jours, le 10 octobre dernier.





“C’est pour cette raison que je portais le numéro dix sur le terrain. C'était une ode à ma mère, une surprise. Elle n'était pas au courant." Un numéro d’ordinaire attribué à Eden Hazard chez les Diables.





Toujours au rayon chiffres, “Big Rom” a planté ses 37e et 38e en 36 matches sous la direction de Roberto Martinez. Confiance.